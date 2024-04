Ein Mann verletzt einen Bekannten bei einem Streit mit einem Messer. Das Opfer muss ins Krankenhaus gebracht werden. Der Verdächtige sitzt in U-Haft.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Raschau-Markersbach - Nach einem Messerangriff im Erzgebirge ist ein 50 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er sei dringend verdächtig, am Freitagabend in einer Wohnung in Markersbach nahe der tschechischen Grenze einen 34-Jährigen schwer verletzt zu haben, teilte die Polizei mit.

Zwischen den Männern soll ein Streit eskaliert sein. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 50-Jährigen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Beide Männer sind laut Polizei Tschechen.

Der Verdächtige sei einem Haftrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl erließ, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 50-Jährige sei von Beamten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Die Ermittlungen dauerten an.