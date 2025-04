Eine Frau wird in Bremen mitten in der Nacht von ihrem Nachbarn geweckt. In seiner Wohnung entdeckt sie eine schreckliche Szene.

Mann nach Messerstichen in Bremen in Lebensgefahr

Ein durch Messerstiche lebensgefährlich verletzter Mann kommt in Bremen in der Nacht in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Bremen - Ein Mann ist in einer Wohnung in Bremen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der 43-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag in einer Wohnung im Stadtteil Mittelshuchting von einer Nachbarin entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Diese sei zuvor von einem anderen 66 Jahre alten Bewohner des Hauses geweckt und in dessen Wohnung gerufen worden, in der der verletzte Mann lag.

Der Verletzte wurde mit mehreren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 66-Jährige wurde laut Polizei vorläufig festgenommen und sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.