Mann nach Sturmsegeltörn auf Müritz verschwunden

Röbel/Waren - Der seit Donnerstag auf der Müritz vermisste Segler bleibt verschwunden. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Freitag sagte, suchten Beamte und Retter mit vier Booten sowie ein Hubschrauber das Segelgebiet bei Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) ab, bis zum Nachmittag ohne Erfolg.

Der Unfall hatte sich bei einem Segeltörn von vier Männern aus der Müritzregion unter sehr stürmischen Bedingungen - bei Windstärke acht - etwa auf der Mitte des großen Binnensees in Höhe Röbel ereignet. Der Sturm kam aus Nordwesten, die Wellen sollen bis zu eineinhalb Meter hoch gewesen sein. Wie der Vermisste genau über Bord fiel, werde noch ermittelt. Nach Angaben der anderen drei Besatzungsmitglieder im Alter zwischen 43 und 62 Jahren war der Jüngste nach dem Unfall hinterhergesprungen.

Der Helfer habe den Verunglückten noch etwa 15 Minuten über Wasser halten können. Dann sei dem Mann die Kraft ausgegangen, so dass er sich selbst retten musste. Beim Aufstieg ins Segelboot habe sich der Helfer noch am Kopf verletzt.

Bei solchen Bedingungen rauszufahren sei lebensgefährlich, hieß es von der Wasserschutzpolizei. Dass sich der Verunglückte ohne Rettungsweste an Bord aufgehalten habe, sei „absolut leichtsinnig“ gewesen. Die Überlebenschancen des 60 Jahre alten Vermissten wurden von Helfern als gering eingeschätzt. Unklar sei noch, ob der Mann gesundheitliche Probleme hatte, hieß es.

Wegen der widrigen Wetterbedingungen und der Dunkelheit hatten Rettungskräfte und Polizei die Suche am Donnerstagabend nach zwei Stunden zunächst erfolglos abgebrochen. Das etwa neun Meter lange Segelboot wurde mit Hilfe von Feuerwehrleuten nach Röbel gebracht. Bisher sei das Suchgebiet noch viel zu groß, um Spürhunde und Taucher einzusetzen, hieß es. Die Müritz ist knapp 30 Kilometer lang und mit 117 Quadratkilometern Wasserfläche der größte See in Deutschland.