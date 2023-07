Wittstock - Ein 42 Jahre alter Mann ist bei Wittstock an der Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei Brandenburg am Samstag mitteilte, kam der Mann in der Nacht auf der L18 aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte dann gegen den Baum. Sein Auto geriet dabei in Brand. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.