Vechelde - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist in Vechelde (Landkreis Peine) mit seinem Kleinwagen von der Fahrbahn abgekommen und daraufhin gegen zwei Bäume geprallt. Bei dem Unfall am Freitagabend wurde der Mann schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Laut Polizei kam der Autofahrer vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.