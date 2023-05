Haldensleben - Ein Mann hat in Haldensleben (Landkreis Börde) seinen bewusstlosen Nachbarn aus einem brennenden Einfamilienhaus gerettet. Er sah am Montagnachmittag Qualm aus dem benachbarten Haus dringen und verständigte die Polizei, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Seinen Nachbarn fand er bewusstlos am Boden und brachte ihn in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Kellerbrand.

Der bewusstlose Hausbesitzer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Zur Identität des Mannes lagen zunächst keine Angaben vor.