Berlin - Ein 52-Jähriger ist in Berlin-Neukölln in seiner Wohnung festgenommen worden. Zuvor habe er lautstark rassistische Äußerungen gerufen, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach alarmierten Bewohner des Hauses am frühen Samstagmorgen die Polizei, weil sie wegen der Rufe des Mannes nicht schlafen konnten. Als die Polizisten den Mann in der Wohnung antrafen, bedrohte der 52-Jährige die Beamten. Daraufhin wurde er festgenommen. Dabei beleidigte der Mann seine Nachbarschaft weiter rassistisch.

Ermittlungen der Polizei ergaben den Angaben zufolge, dass gegen den Mann ein gültiger Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Strafe vorlag. Der 52-Jährige kam in Polizeigewahrsam. Er muss sich wegen des Verdachts der rassistischen Beleidigung verantworten.