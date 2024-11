Im Weserbergland schießt ein Mann auf seine Frau. Sie kommt lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus.

Bevern - Ein 78 Jahre alter Mann hat auf seine Ehefrau geschossen und sie lebensgefährlich verletzt. Die 72-Jährige wurde später in ein Krankenhaus gebracht, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die genauen Hintergründe der Tat, die sich am Mittwoch in Bevern bei Holzminden ereignete, sind demnach noch unklar. Die Schwerverletzte hatte eine Nachbarin angerufen, die ihr zu Hilfe eilte.

Nach Polizeiangaben handelte es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen „versuchten erweiterten Suizid“. Der Mann erschoss sich selbst, nachdem er auf seine Frau geschossen hatte. Die Polizei ermittelt nach dem Angriff auf die Frau wegen versuchten Totschlags. Die Beamten rekonstruieren dafür unter anderem das Tatgeschehen.