Berlin - Ein noch unbekannter Täter hat in Berlin-Steglitz auf ein fahrendes Auto geschossen - und dabei den Fahrer getroffen. Dieser wurde durch das Projektil leicht verletzt, wie die Polizei auf X mitteilte. Nach der Tat in den Mittagsstunden entkam der Schütze. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz, wie es weiter hieß. Weitere Details will die Polizei am Freitag mitteilen.