Mann schießt in Mitte in die Luft: Schulklasse in Panik

Berlin - Ein Mann hat in Berlin mit einer Pistole mehrfach in die Luft geschossen und eine Schulklasse in Panik versetzt. Die Schüler und Schülerinnen, die sich auf Klassenfahrt befanden, rannten am Mittwochabend in Berlin-Mitte in der Adalbertstraße weg, ein Mädchen stürzte und verletzte sich, andere standen unter Schock, wie die Polizei am Donnerstag berichtete.

Der Mann lud gegen 22.40 Uhr in einem Bus in der Köpenicker Straße die Pistole durch, an der Adalbertstraße stieg er aus, ebenso wie die Schulklasse. Kurz darauf schoss er in die Luft und die Schüler gerieten in Panik. Laut einem Zeugen schoss der Unbekannte in der Adalbertstraße weitere Male in die Luft, so die Polizei. Er beschmierte Transporter und eine Hauswand und flüchtete in Richtung Kottbusser Tor. Sanitäter versorgten die Schüler. Zahlreiche alarmierte Polizisten suchten vergeblich nach dem Mann, fanden aber Patronenhülsen, die sichergestellt wurden.