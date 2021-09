Mann schießt in Schnellrestaurant mit Schreckschusswaffe

Alsbach-Hähnlein - Ein Mann hat am Montagmorgen bei einem Streit in einem Schnellrestaurant in Südhessen mit einer Schreckschusswaffe auf seinen Kontrahenten geschossen. Der 48-Jährige aus Frankfurt sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der 26 Jahre alte Schütze wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Tat in Alsbach-Hähnlein waren zunächst unklar. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung.