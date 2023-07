Berlin - Ein Mann hat in Berlin-Gesundbrunnen von seinem Balkon in die Luft geschossen und so einen Einsatz von Spezialkräften ausgelöst. Ein Nachbar beobachtete den 71-Jährigen am Dienstagabend in der Hochstraße, wie er mit einer Handfeuerwaffe drei Schüsse abgab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge drang die Polizei kurz darauf in die Wohnung des Mannes ein.

Der Verdächtige konnte widerstandslos festgenommen werden. Die Waffe, eine Luftdruckpistole, und die drei Patronenhülsen wurden sichergestellt. Zudem wurden eine weitere Luftdruckpistole und ein Luftdruckgewehr, Munition und ein Messer beschlagnahmt.

Der 71-Jährige gab an, die Diagnose einer bipolaren Störung zu haben und Medikamente einzunehmen. Ein Alkoholtest ergab 0,6 Promille Atemalkohol. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.