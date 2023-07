Zwenkau - In Zwenkau (Landkreis Leipzig) hat ein Mann mit einer Luftdruckwaffe Gummigeschosse auf zwei Polizisten abgefeuert. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei war am Montagabend nach einem Hinweis zur Wohnungsdurchsuchung des 31-jährigen Tatverdächtigen unterwegs. Im Zuge der Vorbereitungen kam es den Angaben zufolge zu einer Schussabgabe durch den Mann auf die zivilen Polizeibeamten. „Ob der Mann wusste, dass es sich um Polizeibeamte handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung seien Waffe und Munition sichergestellt worden.