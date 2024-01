Frankfurt (Oder) - Ein Mann hat in der Silvesternacht in Frankfurt (Oder) mit Pyrotechnik auf zwei Bundespolizisten geschossen. Der 21-Jährige soll aus einer Entfernung von rund 25 Metern drei Schuss Leuchtmunition aus einer Schreckschusswaffe in Richtung der Beamten gefeuert haben, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten wurden nicht verletzt.

Zuvor hatten die Bundespolizisten an der Frankfurter Stadtbrücke nach dem Rechten schauen wollen. Dabei trafen sie am frühen Montagmorgen auf den 21-Jährigen und einen zweiten Mann.

Die Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Schützen, den flüchtenden 21-Jährigen, schnappen und vorläufig festnehmen. Er ist wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten polizeibekannt. Weil er sich beim Übersteigen eines Bauzauns verletzt hatte, kam er in ein Krankenhaus. Die Schreckschusswaffe blieb zunächst verschwunden.