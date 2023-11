Bremen - Ein 56-Jähriger hat in Bremen mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert und damit seine Nachbarschaft in Angst versetzt. Nach Aussage von Zeugen hatte der Mann am Samstag zunächst im Fahrstuhl mit einem Revolver hantiert und dann auf der Straße in Richtung von Passanten geschossen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 22-Jähriger habe sich an der Hand verletzt, als er versuchte, den stark alkoholisierten Schützen zu entwaffnen. Die alarmierten Beamten konnten den 56-Jährigen schließlich in Tatort-Nähe festnehmen.

In seiner Wohnung fanden sie anschließend auch eine Axt und ein Einhandmesser, die beschlagnahmt wurden. Den Mann erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und gefährlicher Körperverletzung.