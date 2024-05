Schönebeck - Ein Mann hat mit einer Axt in Schönebeck (Salzlandkreis) mehrfach auf einen 46-Jährigen eingeschlagen und ihn dabei schwer verletzt. Polizisten nahmen den Täter kurz danach fest, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge näherte sich der 43-jährige Tatverdächtige am Mittwochabend vor einer Obdachlosenunterkunft dem Mann und schlug unvermittelt mit einer Axt auf ihn ein. Der Angegriffene wehrte sich dagegen, wodurch laut Polizei Schlimmeres verhindert werden konnte.

Zeugen der Tat riefen die Polizei, woraufhin der Angreifer von dem 46-Jährigen abließ. Die Beamten nahmen den 43-Jährigen fest und leisteten Erste-Hilfe, bevor Rettungskräfte den schwer verletzten Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen gegen den 43-Jährigen dauern an, ein Haftantrag soll im Laufe des Tages gestellt werden.