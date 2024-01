Berlin - Ein Mann soll an einem U-Bahnhof in Berlin-Hellersdorf einen Fahrgast bestohlen, den U-Bahn-Fahrer geschlagen und einen Mann ins Gleis geschubst haben. Der 23-jährige soll am Sonntagmorgen auf dem Bahnsteig am Cottbusser Platz zunächst einem Fahrgast den Rucksack gestohlen haben, wie die Polizei mitteilte. Nachdem der 24-Jährige ihn zur Rede stellte, erhielt er nach Angaben der Polizei seine Sachen zurück.

Anschließend soll der Dieb in den Führerstand eines Zuges eingedrungen sein und versucht haben, den Schlüssel aus dem Bedienpult zu ziehen. Dabei schlug er den Angaben zufolge dem 54-jährigen Fahrer auf den Hinterkopf und verletzte ihn. Danach soll er einen Fahrgast, der dem Fahrer helfe wollte, ins Gleis vor den stehenden Zug geschubst haben.

Dieser sei aus eigener Kraft wieder auf den Bahnsteig geklettert. Er soll sich an der Hand leicht verletzt haben. Bevor der Angreifer flüchtete, soll er die Bahn noch mit Glasflaschen beworfen haben. Die alarmierte Polizei nahm ihn in der Nähe fest. Die Beamten brachten ihn zur Blutentnahme, um zu klären, ob er berauscht war.