Gera - Ein Mann hat in Gera eine Glasflasche in Richtung eines Rettungswagens im Einsatz geworfen. Die Besatzung habe nur mit einer Gefahrenbremsung eine Beschädigung des Wagens verhindert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Polizeibeamte hätten den 40-Jährigen direkt nach dem Vorfall am Samstag in der Nähe aufgegriffen. Er erhielt einen Platzverweis, habe aber wenig später in einer Tiefgarage Passanten angepöbelt. Daraufhin sei der Mann in Gewahrsam gekommen, gegen ihn werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt.