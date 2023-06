Bad Bentheim - Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Elekro-Motorrads ist mit seinem Fahrzeug in Bad Bentheim im Landkreis Grafschaft Bentheim mit einem Reh zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Das Reh sei am Samstagabend plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 23-Jährige wurde von einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Reh starb vor Ort.