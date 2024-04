Leipzig - Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist ein 37-Jähriger in Leipzig schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trug er am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen im Halsbereich davon. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand aber nicht. Kurz nach der Tat wurde ein 47-Jähriger festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Er sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Zu den Hintergründen der Tat machte sie keine Angaben.