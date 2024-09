Ein Mann setzt Mülltonnen in einer Straße in Prenzlau in Brand. Das Feuer greift auch auf ein Dachstuhl über. Was ist bekannt?

Mann setzt Mülltonnen in Prenzlau in Brand - Festnahme

Prenzlau - Ein 38-jähriger Mann hat in Prenzlau (Landkreis Uckermark) mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. In einem Fall griff das Feuer auf den äußeren Teil eines Dachstuhls über, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand am Montagmittag und verhinderte damit die weitere Ausbreitung. Zeugen der Tat konnten den Tatverdächtigen beschreiben. Gerufene Polizisten nahmen den Mann dann in der Nähe vorläufig fest. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt.