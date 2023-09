Nienburg - Ein 75 Jahre alter Mann soll seiner Ehefrau unter anderem mit einer Schere lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizei ermitteln wegen versuchten Totschlags, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 71 Jahre alte Frau wurde nach der Tat am Mittwochabend in der gemeinsamen Wohnung der Eheleute in Nienburg in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den 75-Jährigen noch am Tatort fest. Der Mann wurde in eine Fachklinik eingewiesen, weil es laut Polizei Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung gab.