Frankfurt (Oder) - Ein 49-Jähriger ist am frühen Morgen bei einem Einbruch in Frankfurt (Oder) auf frischer Tat ertappt worden. Polizisten trafen den Mann den Angaben zufolge in einer Firma in Markendorf-Siedlung an, wo er mehrere Schränke durchwühlt und sich am Kühlschrank bedient haben soll.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Mann wohl mit weiteren Taten in Verbindung stehen: Stunden zuvor seien im Parkhaus des Klinikums die Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen worden, um Wertgegenstände aus diesen zu entwenden. Der Schaden werde dabei aktuell auf mehrere 10.000 Euro geschätzt, wie es in der Mitteilung der Polizei weiter hieß. Zudem werde geprüft, ob der Mann etwas mit einem versuchten Einbruch in einen Keller am Dienstag zu tun hat.