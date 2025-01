Drei Jugendliche soll ein Mann in Hannover zur Prostitution gezwungen haben - Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren. Seit Mittwoch sitzt der 26-Jährige nun in Untersuchungshaft.

Ein 26-Jähriger soll drei jugendliche Mädchen in Hannover zur Prostitution gezwungen haben - jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Hannover - Ein 26-Jähriger, der drei jugendliche Mädchen in Hannover zur Prostitution gezwungen haben soll, ist der Polizei ins Netz gegangen. Gegen den Mann werde wegen Zwangsprostitution und sexueller Nötigung ermittelt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover. Seit Mittwoch sitze er in Untersuchungshaft, einen Tag zuvor sei er im Beisein eines der Mädchen vor einem Hotel in Hannover festgenommen worden. Die Mädchen seien zwischen 14 und 15 Jahren alt. Zuvor hatten der NDR und die „Neue Presse“ berichtet.

Den Angaben zufolge soll der 26-Jährige die drei Jugendlichen seit November 2024 an Freier vermittelt haben - die Zahl der Taten ist demnach Gegenstand der Ermittlungen. Bei der Festnahme stießen die Fahnder auch auf einen mutmaßlichen Freier, gegen den nach den Worten der Sprecherin ein gesondertes Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen eingeleitet wurde.

Auf die Spur kam die Polizei dem 26-Jährigen, weil sich eines der Mädchen bei der Polizei gemeldet hatte, wie die Sprecherin sagte. Die Jugendliche habe aussteigen wollen.