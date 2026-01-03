Von einem Mehrfamilienhaus springt ein Mann in Jena in die Tiefe - schwere Verletzungen erleidet er dank der Polizei nicht. Die Behörde geht von einem psychischen Ausnahmezustand aus.

Jena - Ein Mann ist an einem Mehrfamilienhaus in Jena von seinem Balkon gesprungen und auf einem Sprungkissen der Polizei gelandet. Zuvor hatte er wegen seines auffälligen Verhaltens und einer vermuteten Bedrohungslage am Samstagmorgen für einen Großeinsatz in der Innenstadt gesorgt, wie die Polizei berichtete. Der Mann sei nach dem Sprung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Ort um das Mehrfamilienhaus in Jena, in dem der Mann als Mieter lebte, sei weiträumig abgesperrt worden. Es sei vermutet worden, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinde, teilte die Polizei weiter mit. Eine unmittelbare Gefährdung anderer Menschen habe nicht bestanden - der Mann sei allein in seiner Wohnung gewesen. Die Polizei schloss eine Selbstgefährdung nicht aus.

Weil kein Kontakt zu dem Mann hergestellt werden konnte, sei dann ein Notzugriff vorbereitet worden. Gegen 9.45 Uhr sei der Mann dann über die Balkonbrüstung auf das vorbereitete Kissen gesprungen. Er werde medizinisch versorgt. Neben Feuerwehr und Rettungskräften waren auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes im Einsatz.