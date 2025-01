Chemnitz - Eine Frau ist am frühen Abend in einer Wohnung in Chemnitz von ihrem Lebensgefährten attackiert worden. Der 35-jährige Mann soll unvermittelt auf die zehn Jahre ältere Frau eingestochen haben, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Eine Bürgerin habe die Polizei alarmiert. Die angegriffene Frau sei mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Der Tatverdächtige wurde in den Polizeigewahrsam gebracht.