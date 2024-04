Berlin - Ein 41-Jähriger ist in Berlin-Oberschöneweide mutmaßlich von seinem Mitbewohner tödlich verletzt worden. Eine Mordkommission ermittelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach rief der mutmaßliche Täter am späten Mittwochabend die Polizei und Feuerwehr, nachdem er auf seinen 41 Jahre alten Mitbewohner eingestochen haben soll.

Rettungskräfte brachten den Verletzten unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus. Dort starb er kurz darauf. Der 44 Jahre alte Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen. Die Hintergründe sind laut Polizei bislang unklar.