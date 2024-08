Markranstädt - Ein 70-jähriger Mann hat im Landkreis Leipzig auf seine Partnerin eingestochen und sie schwer verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt, wie sie mitteilte. Demnach verletzte der Mann sie gestern Abend in Markranstädt bei einer häuslichen Auseinandersetzung mit einem spitzen Gegenstand.

Rettungskräfte brachten die schwer verletzte 58-Jährige in ein Krankenhaus. Der 70-Jährige wurde nach Angaben der Polizei vorläufig festgenommen und in Gewahrsam gebracht. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Die genauen Umstände der Tat werden ermittelt.