Erfurt/Elxleben - An einer Kreuzung in Erfurt soll ein 37-Jähriger eine Frau und ihren Sohn zum Aussteigen aus ihrem Wagen gezwungen haben. Auf der Flucht mit diesem Auto bewarf er den Angaben zufolge Polizisten mit Werkzeug und zerschlug eine Balkontür. Schließlich wurde der tatverdächtige 37-Jährige am Wochenende festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er haben unter Drogen gestanden.

Dem Mann werden noch weitere Taten zur Last gelegt: Er soll am Wochenende zunächst in eine Autowerkstatt in Erfurt eingebrochen sein, dort einen Wagen gestohlen und ein Tor durchbrochen haben. Aus diesem Fahrzeug stieg er dann an einer Kreuzung aus, um den Wagen der Autofahrerin zu stehlen, die mit ihrem zwölfjährigen Sohn unterwegs war.

In Elxleben (Landkreis Sömmerda) habe er dann noch versucht, mehrere Transporter zu stehlen. Danach sei er geflüchtet. Bei einer Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber und ein Spürhund zum Einsatz kamen, wurde der Mann gefunden - und festgenommen. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf insgesamt mehr als 40.000 Euro.