Naumburg - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Naumburg (Burgenlandkreis) ist ein 60 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. In der Nacht zum Dienstag wurden Rettungskräfte gerufen, da jemand Rauch aus einer Erdgeschosswohnung in Bad Kösen bemerkt hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Wohnung befand sich ein Mann, der trotz Reanimierung vor Ort starb. Das Feuer war im Bereich des Sofas ausgebrochen. Grund dafür sei mutmaßlich eine offene Flamme gewesen. Angaben der Polizei zufolge war der 60-Jährige der Mieter der Wohnung.

Andere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Brand- sowie Todesursache wird nun ermittelt. Ausgeschlossen werden konnte demnach, dass ein technischer Defekt zu dem Brand geführt hat. Auch gebe es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Der entstandene Sachschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt, hieß es.