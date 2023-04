Chemnitz - Bei einem Wohnungsbrand ist in der Nacht zum Samstag in Chemnitz ein Mann zu Tode gekommen. Die Ursache für das Feuer war vorerst unklar, ebenso die Identität des Toten, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Brand um 23.34 Uhr gemeldet. Zu dem Zeitpunkt hätten Flammen aus zwei Fenstern im dritten Obergeschoss geschlagen. Die Feuerwehr rückte mit 26 Fahrzeugen und rund 100 Einsatzkräften an. Vier Bewohner waren auf das Dach eines Nachbargebäudes geflüchtet und wurden per Drehleiter evakuiert.

Laut Polizei mussten mehr als 20 Bewohner aus dem brennenden Haus in Sicherheit gebracht werden. Sie kamen vorübergehend in einem Bus unter. Eine Frau und drei kleine Kinder wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Ein Spezialist sollte noch am Wochenende vor Ort Untersuchungen zur Brandursache anstellen, hieß es. Das Haus ist den Angaben zufolge nun teilweise unbewohnbar.