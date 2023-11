Worpswede - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Worpswede im Landkreis Osterholz ist ein Mann ums Leben gekommen. Als Feuerwehrkräfte am Donnerstagmorgen an dem Haus eintrafen, stieg bereits dichter Rauch aus dem Dachstuhl, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute fanden den Bewohner leblos im Hausflur des Gebäudes und brachten ihn ins Freie. Der Rettungsdienst versuchte erfolglos den Mann wiederzubeleben. Weitere Bewohner hatten das Haus eigenständig verlassen können und wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, um den Brand zu löschen. Die Einsatzkräfte konnten aber nicht mehr verhindern, dass der Dachstuhl und das Obergeschoss des Hauses voll in Brand gerieten.

Die Polizei nahm Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache auf. Das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 600.000 Euro.