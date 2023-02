Plauen - In Plauen ist am Montagabend ein Mann bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei brannte es in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Schloßberg. Sieben Personen konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Der 50-jährige Mann, in dessen Wohnung das Feuer ausbrach, überlebte den Brand nicht. Er starb im Rettungswagen. Zwei weitere Personen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Das Feuer war nach einer Stunde gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar, Experten der Zwickauer Kriminalpolizei ermitteln hierzu. Auch die Höhe des Sachschadens war den Angaben nach noch nicht zu beziffern. Für die geretteten Hausbewohner wurden Notunterkünfte organisiert.