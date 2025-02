Mann stirbt in Werkstatt in Nebra

Nebra - Bei einem Arbeitsunfall ist ein Mann in Nebra im Burgendlandkreis ums Leben gekommen. Er wurde am Nachmittag unter einem Lkw eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Obwohl sofort versucht wurde, den Mann zu reanimieren, gelang es nicht, ihn zu retten. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Der Mann arbeitete in einer Werkstatt im Stadtteil Reinsdorf.