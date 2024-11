Berlin - Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Spandau schwer mit einem Messer verletzt worden - einer von ihnen starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Mehrere Menschen seien am Abend an dem Streit beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Bei dem zweiten Mann bestehe derzeit keine Lebensgefahr. Das genaue Geschehen sei bislang unklar, hieß es. Auch zum Alter der beiden Männer konnte die Polizei keine Angaben machen. Eine Mordkommission ermittle nun.