Schöneck - Ein Radfahrer ist nach einem Sturz in Schöneck (Vogtland) gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 43 Jahre alte Mann am Sonntagmorgen auf einer Straße vom Ortsteil Korna in Richtung Arnoldsgrün unterwegs. Die Straße hat ein starkes Gefälle. Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte der Radfahrer und verletzte sich am Kopf. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweisen des Notarztes zufolge könnte der Unfallzeitpunkt kurz nach Mitternacht gewesen sein.