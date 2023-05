Mann stirbt nach Sturz von E-Scooter in Leipzig

Leipzig - Ein 54 Jahre alter Mann ist nach einem Unfall mit einem E-Scooter im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf gestorben. Wie die Polizei Leipzig am Freitag mitteilte, fuhr der Mann am Donnerstagmittag mit dem Elektroroller gegen die erhöhte Bordsteinkante eines Gehwegs und stürzte. Er starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.