Bitterfeld-Wolfen - Ein 59-jähriger Mann ist am Montag nach einem Unfall an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Mann sei am Sonntag mit seinem Kleintransporter in Bitterfeld-Wolfen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Kurz darauf prallte er mit dem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne.

Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Mann anschließend in ein Krankenhaus, wo er am nächsten Tag starb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.