Mann stirbt nach Unfall mit Motorroller in Dresden

In Dresden ist ein Motorroller-Fahrer nach einem Unfall gestorben. (Foto: Illustration)

Dresden - Ein 39 Jahre alter Mann ist in Dresden mit seinem Motorroller tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, verlor er auf regennasser Straße die Kontrolle über den Roller. Er stieß mit dem entgegenkommenden Auto eines 33-Jährigen zusammen. Der Rollerfahrer kam in ein Krankenhaus, wo er an seinen schweren Verletzungen starb.