Halle - Der am Montag von einer Straßenbahn erfasste 89-Jährige ist im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der Mann hatte am Montag an der Haltestelle Zentrum Neustadt mit seinem Fahrrad die Schienen überqueren wollen und war dabei von der Straßenbahn angefahren worden. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock.