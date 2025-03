In Thiendorf wird am Sonntag Fasching gefeiert. Dabei kommt es zu einem schweren Unfall.

Thiendorf - Nördlich von Dresden ist ein Mann am Rande einer Faschingsveranstaltung vom Anhänger eines Traktors gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 42-Jährige fuhr am Sonntagabend in der Gemeinde Thiendorf (Landkreis Meißen) mit weiteren Fahrgästen auf dem Anhänger mit, wie die Polizei mitteilte. Demnach stieg er während der Fahrt eine Treppe am Heck des Hängers hinab und stürzte auf die Fahrbahn.

Der Mann kam in eine Klinik. Gegen den 43 Jahre alten Fahrer des Traktors wird ermittelt, da er keine Fahrerlaubnis für das Gespann hatte.