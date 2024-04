Mann stürzt in Magdeburg aus Fenster und stirbt

Magdeburg - In Magdeburg ist am Samstagmorgen ein 22-Jähriger aus der zehnten Etage eines Mehrfamilienhauses gestürzt und dabei ums Leben gekommen. „Ein Fremdverschulden kann derzeit ausgeschlossen werden“, teilte die Polizei am Samstag mit. Die genauen Umstände seien Gegenstand weiterer Ermittlungen.