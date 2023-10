Stadtroda - Ein Mann ist in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) mit seinem Auto vier Meter tief eine Böschung hinabgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann kam nach ersten Erkenntnissen am Samstagmorgen mit seinem Wagen von der Straße ab und überschlug sich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An einer Hauswand blieb der Wagen demnach auf der Seite liegen. Die Bergung dauerte den Angaben zufolge bis zum Abend an.