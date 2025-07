Rettungskräfte werden in Dingelstädt zu einem Unfall gerufen. Ein Senior fiel dort mit einem motorisierten Rollstuhl eine Mauer herunter. Was ist bislang bekannt?

Dingelstädt - Ein 84-Jähriger ist mit einem motorisierten Rollstuhl in Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) eine Mauer heruntergestürzt und hat sich dabei tödlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Mann am Donnerstagabend noch an der Unfallstelle in der Ortschaft Bickenriede seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Warum der Mann die Mauer runterfiel, werde ermittelt. Die Polizei geht derzeit von einem Unfall aus. Hinweise für ein Fremdverschulden gebe es nicht, sagte eine Sprecherin. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann mit seinem Krankenfahrstuhl auf einer Rasenfläche unterwegs und stürzte an deren Ende eine 1,5 Meter hohe Stützmauer hinab.