Bühl - Durch einen Sturz hat sich ein Mann in einer Bürgerhalle in Bühl (Kreis Rastatt) schwer verletzt. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge fiel der 66-Jährige bei Wartungsarbeiten im Bühnenbereich von einer Hebebühne sechs Meter tief. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Ursache für den Unfall vom Montag war zunächst unklar.