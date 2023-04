Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines 53 Jahre alten Mannes in Berlin-Wittenau hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 46-jährige Angeklagte soll den Bruder seiner Lebensgefährtin in einem Streit erstochen haben. Das Opfer habe ihn wegen seines „allgemein wenig freundlichen Umgangs“ mit seiner Partnerin zur Rede stellen wollen, heißt es in der am Montag zu Verhandlungsbeginn vor dem Berliner Landgericht verlesenen Anklage wegen Totschlags. Für den aus Serbien stammenden 46-Jährigen sagte der Verteidiger, sein Mandant habe „einen Messerstich ausgeführt“.

Der 53-Jährige habe am frühen Abend des 25. August 2022 seine Schwester zu ihrer Wohnung begleitet, heißt es in der Anklage. Er habe die Frau beschützen und ihren Partner zur Rede stellen wollen. Im Hinterhof des Wohnhauses seien die Männer in einen Streit geraten. Der Angeklagte habe den Bruder seiner Lebensgefährtin zu Boden gestoßen, ein Messer seiner Hosentasche gezogen und in den Brustkorb des Opfers gestochen.

Einen zweiten Stich habe die Schwester verhindert, so die Anklage. Sie habe ihre Hand schützend vor ihren Bruder gehalten und sei dabei verletzt worden. Der 53-Jährige erlag wenige Stunden später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Prozess wird am 20. April fortgesetzt.