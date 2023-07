Magdeburg - Am Magdeburger Hauptbahnhof hat ein 42-Jähriger gegen einen einfahrenden Zug getreten und ist dann von ihm erfasst und mitgerissen worden. Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, saß der Mann am Samstag zunächst an der Bahnsteigkante und ließ seine Beine ins Gleis baumeln. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn habe ihn dazu aufgefordert, sich vom Gleis zu entfernen. Der 42-Jährige sei daraufhin in das Gleisbett gesprungen. Als sich ein Zug genähert habe, sei der Mann zurück auf den Bahnsteig geklettert.

Bei Einfahrt des Zuges habe der 42-Jährige gegen einen der Wagen getreten und dabei sein Gleichgewicht verloren. Er stürzte demnach zwischen Bahnsteig und Zug und wurde mehrere Meter mitgeschliffen. Umstehende Reisende hätten den Mann in Sicherheit gezogen. Der 42-Jährige war demzufolge ansprechbar und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht.

Laut Polizei ist der Mann auf den Aufzeichnungen der Überwachungskameras „torkelnd“ zu sehen. Ob er tatsächlich betrunken gewesen sei, sei noch nicht abschließend geklärt, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Der Zugverkehr war laut Bundespolizei für eine Dreiviertelstunde unterbrochen. Die Ermittlungen dauerten an.