Halle - Ein bislang Unbekannter hat am Sonntagmorgen in Halle eine Bäckerfiliale überfallen, Geld erbeutet und ist anschließend geflohen. Er habe die Angestellte mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Diese sei der Forderung des mit einem Tuch oder Schal vermummten Täters nicht nachgekommen, woraufhin dieser die gesamte Kassenlade in einem Beutel mitnahm. Menschen vor dem Geschäft verfolgten den Mann, der auf einem Fahrrad flüchtete. Seine Spur habe sich jedoch irgendwann verloren, hieß es. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.