Großer Schreck im Weimarer Land: Mit einem Messer bewaffnet, überfällt ein Unbekannter einen Supermarkt. Der Täter flieht mit der Beute. Was ist bisher bekannt?

Apolda - Ein maskierter Unbekannter überfiel einen Supermarkt in Apolda (Landkreis Weimarer Land) und bedrohte eine Kassiererin mit einem Messer. Nachdem der Mann am Mittwochmorgen die Herausgabe von Bargeld gefordert hatte, händigte die Frau einen niedrigen vierstelligen Betrag aus, wie die Polizei mitteilte. Seitdem ist der mutmaßliche Täter mit seiner Beute auf der Flucht.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt. Der Mann soll laut Mitteilung mit einem grauen Schal vermummt gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.