Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Mühlhausen - Ein Mann ist in Mühlhausen bei einem Streit mit kochendem Wasser überschüttet und ins Krankenhaus gebracht worden. Der 35-Jährige habe bei der Auseinandersetzung am Sonntag schwere Verbrennungen erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Zuvor sei er mit einem Bewohner eines Wohnheims aneinander geraten. Der 41 Jahre alte Mann habe ihn dann beim Nudeln kochen mit der heißen Flüssigkeit übergossen.

Nach dem Vorfall habe der 41-Jährige zudem Polizisten angegriffen, als diese ihn in der Nacht zum Montag bei einer Schule antrafen und ihn kontrollieren wollten. Die Beamten fixierten den Mann den Angaben nach zeitweise und erteilten ihm einen Platzverweis. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.